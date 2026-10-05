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Царьград

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Кардиолог Садовой раскрыл, чем грозит не проходящая 15 минут боль за грудиной

Кардиолог Садовой раскрыл, чем грозит не проходящая 15 минут боль за грудиной

Врач призвал граждан строго следить за таймером.Дискомфорт в области сердца может быть прямым предвестником инфаркта.

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