❕В Крыму двое иностранцев украли у работодателя 205 тысяч рублей и тонну топлива В Феодосии 40-летний предприниматель из Москвы заявил о краже.
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❕В Крыму двое иностранцев украли у работодателя 205 тысяч рублей и тонну топлива В Феодосии 40-летний предприниматель из Москвы заявил о краже.