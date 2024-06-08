Проект российского электромобиля атом получит дополнительное финансирование

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о намерении вложить 2 млрд рублей в производство российского электромобиля «Атом».
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