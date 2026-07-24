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Царьград

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Суд признал незаконным бездействие приставов из-за долга 2022 года

Суд признал незаконным бездействие приставов из-за долга 2022 года

Котласский городской суд признал бездействие судебных приставов незаконным. Соответствующая информация была опубликована ведомством в социальных сетях.

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