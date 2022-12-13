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«Постоянная» трасса от Москвы до Крыма будет построена

«Постоянная» трасса от Москвы до Крыма будет построена

Сегодня отличные новости от дорожников Президент России Владимир Путин открыл сразу шесть объектов на маршрутах «Запад —  Восток» и «Север – Юг»: — участок трассы М-12 «Москва – Казань»; — участок федеральной дороги «Екатеринбург — Тюмень» с расширением с 2 до 4 полос; — участок федеральной дороги «Пермь — Екатеринбург» с расширением с 2 до 4 полос; — транспортную развязку на пересечении федеральной дороги М-8 «Холмогоры» с улично-дорожной сетью Мытищ; — участок автомобильной дороги М-4 «Дон»; — тоннель к рекреационному комплексу «Мамисон» в Северной Осетии.

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