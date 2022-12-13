«Постоянная» трасса от Москвы до Крыма будет построена

Сегодня отличные новости от дорожников Президент России Владимир Путин открыл сразу шесть объектов на маршрутах «Запад — Восток» и «Север – Юг»: — участок трассы М-12 «Москва – Казань»; — участок федеральной дороги «Екатеринбург — Тюмень» с расширением с 2 до 4 полос; — участок федеральной дороги «Пермь — Екатеринбург» с расширением с 2 до 4 полос; — транспортную развязку на пересечении федеральной дороги М-8 «Холмогоры» с улично-дорожной сетью Мытищ; — участок автомобильной дороги М-4 «Дон»; — тоннель к рекреационному комплексу «Мамисон» в Северной Осетии.