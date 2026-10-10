Суд Петербурга не арестовал гендиректора после ожогов сотрудницы кипятком

Петербургский суд отклонил ходатайство следствия об аресте генерального директора компании «Технологии Вкуса» по делу о нарушении требований охраны труда после того, как 10 сентября 2026 года на сотрудницу вылилось около 40 литров кипятка.
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