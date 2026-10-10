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Царьград

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Суд Петербурга не арестовал гендиректора после ожогов сотрудницы кипятком

Суд Петербурга не арестовал гендиректора после ожогов сотрудницы кипятком

Петербургский суд отклонил ходатайство следствия об аресте генерального директора компании «Технологии Вкуса» по делу о нарушении требований охраны труда после того, как 10 сентября 2026 года на сотрудницу вылилось около 40 литров кипятка.

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