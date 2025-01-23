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Трамп заявил о желании поскорее встретиться с Путиным

Трамп заявил о желании поскорее встретиться с Путиным

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что хочет как можно быстрее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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