Трамп заявил о желании поскорее встретиться с Путиным

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что хочет как можно быстрее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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