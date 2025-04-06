США поставили России ультиматум: до 20 апреля согласиться на прекращение огня без предварительных условий

Константин Самарин

Всё возвращается на круга своя... "Америка-Россия пхай-пхай!!" не получилось, как и следовало ожидать. Верить американцам- не уважать себя. Так-что, надо готовиться к затяжной войне, в рассчете только на свои силы. А уж потом разбираться, кто России союзник, кто враг, а кто, как проститутка, виляет задом.