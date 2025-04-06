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США поставили России ультиматум: до 20 апреля согласиться на прекращение огня без предварительных условий

США поставили России ультиматум: до 20 апреля согласиться на прекращение огня без предварительных условий

России поставили ультиматум. Госсекретарь США Марк Рубио озвучил требование Соединенных Штатов: до конца апреля (желательно до 20 апреля) РФ должна принять решение о полном прекращении огня.

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Комментарии
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Нина Прыгун
у них Бог отнял разум
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18 час.
Константин Самарин
Всё возвращается на круга своя... &quot;Америка-Россия пхай-пхай!!&quot; не получилось, как и следовало ожидать. Верить американцам- не уважать себя. Так-что, надо готовиться к затяжной войне, в рассчете только на свои силы. А уж потом разбираться, кто России союзник, кто враг, а кто, как проститутка, виляет задом.
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16 час.
Eduard
Это они должны украинцам,а не нам говорить.Интересно получается,одни не стреляют,другик стреляют? Они трезвые?
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16 час.
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