Туристка пострадала в ДТП с троллейбусом на Станционной в Новосибирске

ДТП на дороге из аэропорта произошло утром в понедельник, в 5.42. В районе дома по станционной, 80 междугородний автобус Yutong протаранил припаркованный новый троллейбус «Горожанин» у остановки «Завод Медпрепаратов».
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