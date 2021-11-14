Глава британского министерства иностранных дел (МИД) Лиз Трасс призвала европейские страны вместе противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», которое официально завершилось еще в сентябре.
Глава МИД Британии призвала Европу объединиться против СП–2
Комментарии
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Татьяна
В чём логика? Ведь Россия и построила Северный поток 2, чтобы поставки газа из России не зависели от "ненадежных партнёров", например, от таких как Украина и так далее по всем известному списку"дружественных к России" стран...
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14 час.
Alex Zokimes
Просто Бабушке после «головокружительного» успеха с торговыми соглашениями сносит башню от желания стать «Маргарет Татчер» в английской политике современности.
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13 час.
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