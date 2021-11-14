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Глава МИД Британии призвала Европу объединиться против СП–2

Глава МИД Британии призвала Европу объединиться против СП–2

Глава британского министерства иностранных дел (МИД) Лиз Трасс призвала европейские страны вместе противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», которое официально завершилось еще в сентябре.

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Комментарии
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Татьяна
В чём логика? Ведь Россия и построила Северный поток 2, чтобы поставки газа из России не зависели от "ненадежных партнёров", например, от таких как Украина и так далее по всем известному списку"дружественных к России" стран...
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Garry
Британия ОТДАСТ СВОЙ СПГ замерзающей европе????
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