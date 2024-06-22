ВЗ

Вячеслав Зязев

В далекие детские времена у меня в сознании был романтический образ "борца за свободу", и имя его было"ОВОД" ("Овод" - роман Этель Лилиан Войнич). Всё было понятно и правильно. Не бедный парень из обеспеченной семьи пошел бороться за свободу Италии от Австрийского засилья... Только сегодня этот романтический образ развеялся в пыль, а потому как пришли в жизнь новые образчики "борца за свободу". Это такая подлая, продажная, скотская и человеконенавистная падаль. Удивительно, вроде и слово "свобода" осталось, только вот стало оно уродливым и скотским. И главным в этом понятии стало: Ненависть и уничтожение России вместе с её народами или на их языке: "освобождение Мира от России". Надменное фашиствующее превосходство над "неправильными" народами и странами, или на их языке "свободное гнобление и уничтожение недочеловеков". Внедрение в жизнь всех стран "европейских ценностей" и "демократических свобод" (это такое изобретение ублюдков для свободолюбивых дебилов и недоумков). Кстати, множество раз спрашивал у таких борцов-дебилов: "Много Вы говорите о европейских ценностях. А вот без описаний и токований напишите простой список этих ценностей! Не поверите! Кроме слова "толерантность " ни одна такая собака не назвала. Вывод: Сегодня всякий "борец за свободу" должен уничтожаться самым жестоким образом. И не следуют припутывать к понятию "борцов за свободу" мужиков на СВО, Россию и народы её, поскольку являются "Защитниками Родины от фашиствующего засилья!"