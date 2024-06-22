Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

"Уже не так весело, дивера?" 12 лет за шарики, 22 за релейный шкаф

АМАРАНТ Наша Фемида перестала сюсюкать с засланцами. Вламывают сроки по самое не балуй. Уже не так весело? Кто постарше, наверно помнят старый советский лозунг:                "Главное - это не суровость наказания, а его неотвратимость" Лично я был с этим категорически не согласен.

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Комментарии
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Павел Сухов
Мастурбеков так же надо, по всей строгости и ни какого снисхождения, в колонию строгого режима, семью депортировать. После отбытия срока и самого депортировать, без права въезда! Если нет гражданства - депортировать сразу без права въезда по жизнено.
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14 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
В далекие детские времена у меня в сознании был романтический образ &quot;борца за свободу&quot;, и имя его было&quot;ОВОД&quot; (&quot;Овод&quot; - роман Этель Лилиан Войнич). Всё было понятно и правильно. Не бедный парень из обеспеченной семьи пошел бороться за свободу Италии от Австрийского засилья... Только сегодня этот романтический образ развеялся в пыль, а потому как пришли в жизнь новые образчики &quot;борца за свободу&quot;. Это такая подлая, продажная, скотская и человеконенавистная падаль. Удивительно, вроде и слово &quot;свобода&quot; осталось, только вот стало оно уродливым и скотским. И главным в этом понятии стало: Ненависть и уничтожение России вместе с её народами или на их языке: &quot;освобождение Мира от России&quot;. Надменное фашиствующее превосходство над &quot;неправильными&quot; народами и странами, или на их языке &quot;свободное гнобление и уничтожение недочеловеков&quot;. Внедрение в жизнь всех стран &quot;европейских ценностей&quot; и &quot;демократических свобод&quot; (это такое изобретение ублюдков для свободолюбивых дебилов и недоумков). Кстати, множество раз спрашивал у таких борцов-дебилов: &quot;Много Вы говорите о европейских ценностях. А вот без описаний и токований напишите простой список этих ценностей! Не поверите! Кроме слова &quot;толерантность &quot; ни одна такая собака не назвала. Вывод: Сегодня всякий &quot;борец за свободу&quot; должен уничтожаться самым жестоким образом. И не следуют припутывать к понятию &quot;борцов за свободу&quot; мужиков на СВО, Россию и народы её, поскольку являются &quot;Защитниками Родины от фашиствующего засилья!&quot;
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13 час.
Авас Анекак
гуманный у нас суд вешать всех этих мразей надо
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11 час.

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