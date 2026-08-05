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Для уволенных разработчиков игр собрали $100 000 за 3 дня

Для уволенных разработчиков игр собрали $100 000 за 3 дня

Благотворительный набор из 127 игр помогает бывшим сотрудникам студий оплачивать повседневные расходы после массовых сокращенийБлаготворительный набор Game Industry Hardship Fund для работников игровой индустрии, оставшихся без работы, собрал более $100 000 всего за 3 дня.

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