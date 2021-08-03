С миру по нитке

12 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Старые использованные шины использовать после истечения срока НЕЛЬЗЯ, их необходимо утилизировать!( Это ОЧЕНЬ вредно ...Оригинальные идеи...
  • Vladimir Lioubimcev
    Сейчас категорически запрещено использовать покрышки на приусадебных участках, или возле МКД. Мы тоже сделали две "кл...Вот как мастерицы...
  • Надежда
    Вообще-то, использованные покрышки необходимо утилизировать, а не искать применение на личном участке вредному для зд...Вот как мастерицы...

Девушка делится простым способом сшить необычное лоскутное одеяло

Девушка делится простым способом сшить необычное лоскутное одеяло

Сшитое своими руками лоскутное одеяло — вещь уникальная, по-настоящему ценная. Как показывает практика, люди предпочитают спать именно под одеялом, сшитым близким человеком, а не купленным в магазине! Сделайте уникальную вещь из старой одежды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх