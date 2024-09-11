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Блинкен: США могут разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS

Блинкен: США могут разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS

Вашингтон допускает, что президент Штатов Джо Байден может снять запрет и киевский режим получит разрешение наносить удары по России американскими ракетами ATACMS, об этом в интервью Sky News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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