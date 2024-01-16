Булыкин объяснил вручение Месси приза The Best от ФИФА проводами на пенсию

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси получил The Best Men's Player – лучшему игроку 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) за успехи 2022 года.
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