НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...
  • Игорь Овчаренко
    НЕ ИГРАЙТЕ  В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ С БАНКАМИ. ОНИ ВСЁ РАВНО ОБМАНУТ И ОБОГОТЯТСЯ.Российские банки ...
  • Eduard
    Аналог СВИФТ давно есть,что вы там "велосипед изобретаете"Сбербанк подтверд...

ЦБ предлагает присваивать рейтинг качества продаж финпродуктов

ЦБ предлагает присваивать рейтинг качества продаж финпродуктов

Банк России предложил подумать над идеей нового рейтинга — некредитного рейтинга качества продаж. По задумке регулятора, он должен формироваться рейтинговыми агентствами с учетом оценки качества системы управления финансовыми продуктами, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михал Мамута в ходе Финансового конгресса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх