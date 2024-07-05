ЦБ предлагает присваивать рейтинг качества продаж финпродуктов

Банк России предложил подумать над идеей нового рейтинга — некредитного рейтинга качества продаж. По задумке регулятора, он должен формироваться рейтинговыми агентствами с учетом оценки качества системы управления финансовыми продуктами, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михал Мамута в ходе Финансового конгресса.