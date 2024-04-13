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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Просто новости

Просто новости

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза дипломатично попросил весь мир приготовиться к безоговорочной капитуляции украины.

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Комментарии
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Николай Гавриленко
Надеюсь, автор не сильно обидится, если поправлю, что кулеба - существительное женского рода, поэтому она посетовала, нагнула и т.п.
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9 час.
Eduard
Чего это &quot;мир&quot; за Украину раком встал?Украина страна,где был переворот!
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6 час.
Eduard
Извините,не Кулеба,а &quot;Закалеба&quot; заколебал всех!
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6 час.

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