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Китай

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Башкирско-китайский торговый дом будет способствовать развитию экономических связей с КНР -- президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Москва, 17 апреля /Синьхуа/ -- Открывшийся в Уфе при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан /ТПП РБ/ первый в регионе Башкирско-китайский торговый дом будет способствовать развитию торгово-экономических связей с КНР.

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