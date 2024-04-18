Башкирско-китайский торговый дом будет способствовать развитию экономических связей с КНР -- президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Москва, 17 апреля /Синьхуа/ -- Открывшийся в Уфе при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан /ТПП РБ/ первый в регионе Башкирско-китайский торговый дом будет способствовать развитию торгово-экономических связей с КНР.