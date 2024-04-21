Мощная оборонка, инновации и опытные ветераны: в чешской прессе назвали приобретения российских войск

«Цивилизованный мир» в начале СВО был уверен, что своими дружными действиями он сможет обескровить экономику РФ благодаря тотальным санкциям, в то время как российские войска будут разгромлены за счет массовых военных поставок ВСУ.
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