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Мощная оборонка, инновации и опытные ветераны: в чешской прессе назвали приобретения российских войск

Мощная оборонка, инновации и опытные ветераны: в чешской прессе назвали приобретения российских войск

«Цивилизованный мир» в начале СВО был уверен, что своими дружными действиями он сможет обескровить экономику РФ благодаря тотальным санкциям, в то время как российские войска будут разгромлены за счет массовых военных поставок ВСУ.

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