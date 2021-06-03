Оглушительно красивый и талантливый теннисист Андрей Рублев стал послом BVLGARI

Молодой талант из России стал мировой сенсацией. Андрей — один из самых стабильных теннисистов. В прошлом сезоне Рублев, выигрывая один за другим престижные титулы, ворвался в топ-10 мирового рейтинга и стал 7-й ракеткой мира.