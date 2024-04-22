Встреча Путина и Алиева: вовсе не 50-летие БАМа привело президента Азербайджана в Кремль

Вчера 14K прочитали Ильхам Алиев прибыл в Кремль в прекрасном расположении духа. Еще до визита ему удалось договориться с Владимиром Путиным о досрочном выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха: таким образом, впервые за 30 лет на международно признанной территории Азербайджана не осталось ни одного иностранного солдата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии