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Добрый Мир

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Встреча Путина и Алиева: вовсе не 50-летие БАМа привело президента Азербайджана в Кремль

Встреча Путина и Алиева: вовсе не 50-летие БАМа привело президента Азербайджана в Кремль

Вчера 14K прочитали Ильхам Алиев прибыл в Кремль в прекрасном расположении духа. Еще до визита ему удалось договориться с Владимиром Путиным о досрочном выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха: таким образом, впервые за 30 лет на международно признанной территории Азербайджана не осталось ни одного иностранного солдата.

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