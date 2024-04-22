Встреча Путина и Алиева: вовсе не 50-летие БАМа привело президента Азербайджана в Кремль

Вчера 14K прочитали Ильхам Алиев прибыл в Кремль в прекрасном расположении духа. Еще до визита ему удалось договориться с Владимиром Путиным о досрочном выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха: таким образом, впервые за 30 лет на международно признанной территории Азербайджана не осталось ни одного иностранного солдата.