Коллега Пугачевой уличил ее в связи с криминальной бандой: «Приезжали на концерт бандиты из окружения Аллы Борисовны»

В чем только не обвиняли Аллу Борисовну! Кто-то утверждал, что она сама всегда являлась страхом и олицетворением зла в шоу-бизнесе, кто-то утверждал, что дела свои вершила она посредством других людей, а кто-то хихикал в сторонке, когда на Примадонну хотели «повесить» какие-либо черные дела, ведь никто из обвинявших ее еще ни разу не доказал свои слова.