Эмери впервые в карьере вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Унаи Эмери впервые в своей тренерской карьере вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Вильярреал» под руководством 50-летнего специалиста одержал победу над «Ювентусом» в 1/8 финала турнира (3:0, первый матч – 1:1).
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