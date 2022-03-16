Эмери впервые в карьере вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Унаи Эмери впервые в своей тренерской карьере вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Вильярреал» под руководством 50-летнего специалиста одержал победу над «Ювентусом» в 1/8 финала турнира (3:0, первый матч – 1:1).