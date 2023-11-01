Названы самые дешевые «тыквенные» направления в России

Лидерами рейтинга оказались Саратов, Самара и Волгоград. Саратов, Самара и Волгоград возглавили список самых выгодных по стоимости «тыквенных» направлений для путешествий — об этом Russian Traveler рассказали специалисты сервиса «Яндекс.
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