Свидетели изобличили подчиненного Иванова в преступлении по делу о хищении

Свидетели и другие участники судопроизводства по делу о хищении денег у банка "Интеркоммерц" на сумму более 3 млрд рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова.
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