СФР досрочно графика проведет выплаты: когда придут пенсии и пособия в феврале 2024 года Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной от пресс-службы Социального фонда России по Новосибирской области, сообщается о начале выплатного периода в данном регионе.
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