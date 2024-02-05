НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

79 подписчиков

СФР досрочно графика проведет выплаты: когда придут пенсии и пособия в феврале 2024 года

СФР досрочно графика проведет выплаты: когда придут пенсии и пособия в феврале 2024 года

СФР досрочно графика проведет выплаты: когда придут пенсии и пособия в феврале 2024 года Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной от пресс-службы Социального фонда России по Новосибирской области, сообщается о начале выплатного периода в данном регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх