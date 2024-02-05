СФР досрочно графика проведет выплаты: когда придут пенсии и пособия в феврале 2024 года Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной от пресс-службы Социального фонда России по Новосибирской области, сообщается о начале выплатного периода в данном регионе.