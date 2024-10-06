Тут с восторгом узнал, как с 21-года ПОЛНОСТЬЮ называется Тульский оружейный завод. Готовы? Императорский ордена Ленина ордена Трудового Красного знамени Тульский оружейный завод Это Россия, сынок.
Это Россия во всем её историческом многообразии
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Ну, имперский герб с советским гимном же есть. Так что можем даже, по немецкой традиции, в одно слово записать: пятнадцатаяИмператорскаяимениСвятого ВладимираимениЛенинскогокомсомолаКремлёвскаятанковая дивизияСС. Эклектицизм - когда всё до кучи. Только правители из мусорных куч "новые" традиции и правила набирают.
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