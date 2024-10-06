Это Россия во всем её историческом многообразии

МЕ

Михаил Е

Ну, имперский герб с советским гимном же есть. Так что можем даже, по немецкой традиции, в одно слово записать: пятнадцатаяИмператорскаяимениСвятого ВладимираимениЛенинскогокомсомолаКремлёвскаятанковая дивизияСС. Эклектицизм - когда всё до кучи. Только правители из мусорных куч "новые" традиции и правила набирают.