11 смачных фактов о том и о сём

Хлеб для бутербродов — это не совсем «настоящий» хлеб, вода может кипеть и замерзать одновременно, бананы — это ягоды, которые растут на траве… Готовьтесь узнать подробности! Жвачка обычно розового цвета, потому что первая жвачка, поступившая в продажу в 1928 году, была именно такой.