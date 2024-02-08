11 смачных фактов о том и о сём

Хлеб для бутербродов — это не совсем «настоящий» хлеб, вода может кипеть и замерзать одновременно, бананы — это ягоды, которые растут на траве… Готовьтесь узнать подробности! Жвачка обычно розового цвета, потому что первая жвачка, поступившая в продажу в 1928 году, была именно такой.
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