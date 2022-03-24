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Обоснованность роста цен на бумагу проверит антимонопольная служба

Обоснованность роста цен на бумагу проверит антимонопольная служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку обоснованности увеличения цен на бумагу, сообщила ТАСС пресс-служба антимонопольного регулятора, передает ИА UssurMedia.

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