Обоснованность роста цен на бумагу проверит антимонопольная служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку обоснованности увеличения цен на бумагу, сообщила ТАСС пресс-служба антимонопольного регулятора, передает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии