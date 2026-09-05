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За рулем

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На продажу выставили электромобиль, которому больше века: он на бодром ходу!

На продажу выставили электромобиль, которому больше века: он на бодром ходу!

На автомобильной неделе в Монтерее аукционный дом Mecum привез неожиданный лот: года. Выглядит он как классический раритет, но техника внутри совсем не музейная – современные батареи делают столетний электрокар полностью рабочим и готовым к движению.

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