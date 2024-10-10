В Калуге без света оставят Тимирязевскую академию и ряд деревень

10 октября с 9:00 до 15:00 будет отключен свет в ряде пригородных деревень, СНТ, гаражных кооперативов и на других объектах Калуги в районе Железняков10 октября с 9:00 до 15:00 будет отключен свет в ряде пригородных деревень, СНТ, гаражных кооперативов и на других объектах Калуги в районе Железняков.
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