Путин подписал закон, совершенствующий налоговый режим в САР

Президент Владимир Путин подписал закон, которым совершенствуется налоговый режим в специальных административных районах (САР), чтобы повысить их инвестпривлекательность и стимулировать иностранные компании к переходу под российскую юрисдикцию.
Президент Владимир Путин подписал закон, которым совершенствуется налоговый режим в специальных административных районах (САР), чтобы повысить их инвестпривлекательность и стимулировать иностранные компании к переходу под российскую юрисдикцию.
Свежие комментарии