Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Андреев
    Догда нужно ввести закон, что получение охотбилета с 30лет, и в армию идти служить то же с 30. А лучше оружие вообще ...В России предложи...
  • Slavon POLKOVNIK
    Че за бред очередной какая  нафиг присяга в этом отстое, чем херню выдумавыть лучше зарплату повысте не на 3 процента...Гражданских служа...
  • юрий КЗПО
    кому он говорит? пол мира истребили унизили ограбили о каком стыде может идти речь? Володин вы там взрослые люди? или...Володин: Американ...

Путин подписал закон, совершенствующий налоговый режим в САР

Путин подписал закон, совершенствующий налоговый режим в САР

Президент Владимир Путин подписал закон, которым совершенствуется налоговый режим в специальных административных районах (САР), чтобы повысить их инвестпривлекательность и стимулировать иностранные компании к переходу под российскую юрисдикцию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх