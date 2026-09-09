Дом 80кв.м улица 21-го МЮДа Каменнобродский район в Луганске - 2 850 000 руб

‼️Продам дом в р-не ул.21-го Мюда‼️ ✅Земельный участок приватизированный 6.4 сотки, ухоженный фруктовый сад, заезд для автомобиля, навес, мастерская, погреб, летний душ.
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