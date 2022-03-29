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В Бурятии сотрудники ГИБДД и педагоги провели рейд по профилактике детского травматизма на дорогах

В Бурятии сотрудники ГИБДД и педагоги провели рейд по профилактике детского травматизма на дорогах

В Улан-Удэ сотрудники полиции совместно с детско-юношеским центром «Безопасное детство» и педагогами СОШ № 51 провели акцию «ПДД для всех».

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