В Бурятии сотрудники ГИБДД и педагоги провели рейд по профилактике детского травматизма на дорогах

В Улан-Удэ сотрудники полиции совместно с детско-юношеским центром «Безопасное детство» и педагогами СОШ № 51 провели акцию «ПДД для всех».
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