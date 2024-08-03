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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайцеховская об ОИ-2024: «Нужно было до последнего биться за то, чтобы сильнейшие атлеты России поехали, а не вбивать в головы, что в Париже их никто не ждет»

«На фоне того, что происходит на Олимпиаде, высказывания в духе «нас изгнали, и теперь все равно, что там происходит», представляются мне вариацией на тему «Назло бабушке отморожу уши».

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