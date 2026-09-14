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Царьград

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Жительница Березников получила 280 тысяч по фиктивным доходам

Жительница Березников получила 280 тысяч по фиктивным доходам

Березниковский городской суд Пермского края рассмотрел дело 32-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат.

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