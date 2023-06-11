smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    Разогнать дармоедов!«Позор для России...
  • Zоя Аниканова
    Правильно👋надо уважать обычаи стран, уважать людей,живущих там. Лежи, ходи, купайся в купальник - кто запрещает❓Туристов предупре...
  • Evgenija Palette
    НАРКОТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ он испытывает, этот ФИГЛЯР...Зеленский испытыв...

Что задумал Шойгу? Подписан приказ, который вызвал недоумение

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх