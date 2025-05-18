В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV. Роберт Фрэнсис Превост, избранный 8 мая после 24-часового конклава, получит папские атрибуты — паллий (полоску ткани, надеваемую поверх облачения) и перстень рыбака, который становится недействительным после смерти каждого папы.
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