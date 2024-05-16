Растительная диета лучше влияет на продолжительность жизни

Согласно новому обзору почти 50 исследований, опубликованных за последние два десятилетия, вегетарианская и веганская диеты связаны с улучшением здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний, рака и смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии