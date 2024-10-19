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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на 19 октября

Прогноз погоды в Крыму на 19 октября

Прогноз погоды в Крыму на 19 октябряВ Симферополе +8 и небольшой дождьВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +10 и небольшой дождьВ Черноморском +9 и дождьВ Джанкое +9 и небольшой дождьВ Ялте +12 и пасмурноВ Алуште +11 и небольшой дождьВ Керчи +10 и дождьВ Армянске +9 и небол.

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