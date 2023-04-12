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Экс-подруга Степаненко заявила о примирении юмористки с падчерицей из-за Брухуновой

Экс-подруга Степаненко заявила о примирении юмористки с падчерицей из-за Брухуновой

Бывшая подруга Елены Степаненко высказалась об общении юмористки с дочерью Евгения Петросяна. Фото: из открытых источников Как утверждает женщина, у Елены на протяжении многих лет были натянутые отношения с дочерью Евгения Вагановича, Викторией.

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