Экс-подруга Степаненко заявила о примирении юмористки с падчерицей из-за Брухуновой

Бывшая подруга Елены Степаненко высказалась об общении юмористки с дочерью Евгения Петросяна. Фото: из открытых источников Как утверждает женщина, у Елены на протяжении многих лет были натянутые отношения с дочерью Евгения Вагановича, Викторией.