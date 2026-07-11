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Как «Волынская резня» и операция «Висла» поссорили современную Украину и Польшу

Как «Волынская резня» и операция «Висла» поссорили современную Украину и Польшу

Разразившийся недавно скандал между Украиной и Польшей — с почётным перезахоронением украинских нацистов и публичным «выбрасыванием» польских орденов — обнажил незажившие раны двух народов, уходящие в далёкую историю.

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