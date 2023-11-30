В Пентагоне заявили об исчерпании средств для помощи Украине

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 30 ноября, заявила, что хоть Соединенные Штаты в рамках первоначально одобренного военного бюджета и продолжают поставлять Украине оружие, однако эти средства уже заканчиваются, – сообщают СМИ.
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