В Пентагоне заявили об исчерпании средств для помощи Украине

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 30 ноября, заявила, что хоть Соединенные Штаты в рамках первоначально одобренного военного бюджета и продолжают поставлять Украине оружие, однако эти средства уже заканчиваются, – сообщают СМИ.