Почему Ален Делон просто жаждал уйти из жизни и скандал, преследовавший его до конца жизни

Сегодня, 18 августа, на 89-м году жизни скончался известный французский актер Ален Делон. Актер, который стал знаменитым благодаря своим ролям в фильмах, таких как «Рокко и его братья», «Леопард», «Бассейн» и многих других, в последние годы высказывал свое желание умереть и даже планировал эвтаназию.