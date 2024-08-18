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Почему Ален Делон просто жаждал уйти из жизни и скандал, преследовавший его до конца жизни

Почему Ален Делон просто жаждал уйти из жизни и скандал, преследовавший его до конца жизни

Сегодня, 18 августа, на 89-м году жизни скончался известный французский актер Ален Делон. Актер, который стал знаменитым благодаря своим ролям в фильмах, таких как «Рокко и его братья», «Леопард», «Бассейн» и многих других, в последние годы высказывал свое желание умереть и даже планировал эвтаназию.

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