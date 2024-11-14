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Царьград

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Русские сожгли наличку Киева за один раз. Украинский печатный станок встал

Русские сожгли наличку Киева за один раз. Украинский печатный станок встал

Украинский печатный станок больше не производит гривны – русские уничтожили его и всю киевскую наличку одним ударом.

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