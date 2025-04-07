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Царьград

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Центробанк России: флаг на новых банкнотах усилит национальное единство

Центробанк России: флаг на новых банкнотах усилит национальное единство

Центробанк России рассматривает возможность размещения государственного флага на новых банкнотах. Экономист Анна Анисимова объясняет, как это усиливает чувство сопричастности граждан и объединяет общество, несмотря на необходимость дополнительных расходов.

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