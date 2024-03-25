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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Коллега о пострадавшем в ´Крокусе´ бобруйчанине: ´Он выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его...

Коллега о пострадавшем в ´Крокусе´ бобруйчанине: ´Он выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его...

Коллега о пострадавшем в ´Крокусе´ бобруйчанине: ´Он выскочил на преступников, чтобы как-то остановить их, спасти людей, его сразу посекли очередью´Ранее стало известно, что личность белоруса, пострадавшего при теракте в ´Крокусе´, установлена.

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