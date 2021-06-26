Пользователям Telegram стала доступна функция групповых звонков

Разработчики программы добавили возможность переключать голосовой чат на видеоконференцию. Для этого одному из участников беседы нужно включить режим камеры, чтобы активизировать видеорежим, объясняется в руководстве разработчиков мессенджера.
Разработчики программы добавили возможность переключать голосовой чат на видеоконференцию. Для этого одному из участников беседы нужно включить режим камеры, чтобы активизировать видеорежим, объясняется в руководстве разработчиков мессенджера.
Свежие комментарии