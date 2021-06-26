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Пользователям Telegram стала доступна функция групповых звонков

Пользователям Telegram стала доступна функция групповых звонков

Разработчики программы добавили возможность переключать голосовой чат на видеоконференцию. Для этого одному из участников беседы нужно включить режим камеры, чтобы активизировать видеорежим, объясняется в руководстве разработчиков мессенджера.

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