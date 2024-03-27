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В центре Челябинска ограничили движение на два дня

В центре Челябинска ограничили движение на два дня

Движение на пересечении улиц Труда и 3-го Интернационала в Челябинске ограничили на два дня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.

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