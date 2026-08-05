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Какие болезни вызывает плесень: объясняет врач

Какие болезни вызывает плесень: объясняет врач

Мы привыкли винить в плохом самочувствии стресс, погоду или еду. Но что, если источник хронической усталости, тумана в голове и даже снижения интеллекта у детей прячется прямо за шкафом или под обоями? Каждый из нас хотя бы раз видел тёмные пятна в ванной или на стыках плитки.

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