Какие болезни вызывает плесень: объясняет врач

Мы привыкли винить в плохом самочувствии стресс, погоду или еду. Но что, если источник хронической усталости, тумана в голове и даже снижения интеллекта у детей прячется прямо за шкафом или под обоями? Каждый из нас хотя бы раз видел тёмные пятна в ванной или на стыках плитки.